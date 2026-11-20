Tanti auguri per l'ex granata, arrivato dall'Inter nel 1999
90 secondi: "Vlasic e rebus, gli highlights di Abate. E alle ATP Finals..."
Compie oggi cinquantatré anni Fabio Galante, ex difensore tra le altre squadre del Torino: in maglia granata militò dalla stagione 1999/2000 a quella 2003/2004. Acquistato dall’Inter, dove aveva trascorso le tre stagioni precedenti, e con un passato che l’aveva visto vestire le maglie di Empoli e Genoa oltre a quella nerazzurra, il roccioso difensore verrà poi ceduto al Livorno (dove trascorrerà altri sei anni). Per lui al Torino un totale di 135 presenze e sei gol. Fu particolarmente prolifico nella stagione 2001/2002, quando andò in rete per ben 4 volte.
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