Giornata speciale in casa granata: oggi, 23 novembre 2026, Lapo Siviero spegne 20 candeline. Nato a Conegliano nel 2006, il suo percorso calcistico inizia nel vivaio del Vicenza. Passa al Torino nell'estate del 2024: sotto la Mole, Siviero scala rapidamente le gerarchie della Primavera imponendosi come primo portiere della formazione giovanile granata. Dopo aver vinto il titolo di miglior portiere al memorial "Mamma e Papà Cairo" 2025 e aver partecipato al Mondiale Under 20 in Cile sempre lo scorso anno, l'estremo difensore ha rinnovato col Toro fino al 2029.

La redazione di Toro News augura buon compleanno a Lapo Siviero per i suoi 20 anni!