È bastata una sola stagione per lasciare un ricordo positivo. Valter Birsa non è stato un protagonista di lunga durata nella storia recente del Torino, ma il suo passaggio in granata resta legato a una squadra e a un momento preciso: il ritorno in Serie A della stagione 2012-2013, quando il Toro di Giampiero Ventura si affacciava nel massimo campionato con l’ambizione di restarci.

Lo sloveno arrivò negli ultimi giorni del mercato estivo, in prestito dal Milan, per aggiungere qualità e alternative sulle fasce. Esterno mancino di talento, Birsa si adattò alle esigenze di Ventura: spesso impiegato a sinistra, alle spalle di Santana nelle gerarchie, ma pronto a spostarsi anche sulla corsia opposta nel 4-2-4 granata. Non era il giocatore delle giocate spettacolari a ogni partita, ma possedeva tecnica, intelligenza tattica e un piede capace di accendere la manovra offensiva. Al termine della stagione tornò al Milan, chiudendo un’avventura durata appena un anno. Tanto però bastò per entrare nei ricordi dei tifosi: Birsa fu uno dei volti di quel Toro coraggioso che riconquistava la Serie A e iniziava a costruire il proprio futuro. Oggi, Valter Birsa compie 40 anni, auguri da parte della redazione di Toro News.