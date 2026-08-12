Il Torino amplia la propria rete di società affiliate. A partire dalla stagione 2026/27 il Pian Due Torri entrerà ufficialmente a far parte del network Torino Fc Academy, aggiungendosi alle realtà dilettantistiche che collaborano con il settore giovanile granata. Una partnership che punta soprattutto sulla formazione dei giovani e sulla crescita delle competenze all’interno delle società affiliate. Il Pian Due Torri, storica realtà sportiva del Municipio XI di Roma, attivo da oltre sessant’anni, porterà avanti il proprio percorso seguendo una metodologia condivisa con il Toro: sono previsti incontri con gli staff tecnici granata, momenti di aggiornamento per gli allenatori, attività di confronto e iniziative dedicate ai giovani calciatori. L’obiettivo è creare un collegamento più diretto con una società professionistica e permettere al club di migliorare progressivamente sia la propria proposta tecnica sia quella organizzativa.

A spiegare il significato dell'accordo è il vicepresidente Marco Giuli, che sottolinea come l'affiliazione rappresenti un investimento sulla struttura della società e non soltanto sui giocatori: "L'affiliazione con il Torino Fc Academy rappresenta un passaggio significativo nel percorso di crescita del Pian Due Torri e rafforza un progetto che mette al centro i giovani, la formazione continua dei nostri tecnici e lo sviluppo dell'intera società". Sulla parte prettamente tecnica interviene invece il direttore sportivo Luciano Luciani, che evidenzia l'importanza del confronto con il club granata: "Entrare nel Torino Fc Academy significa poter offrire ai nostri tecnici nuovi strumenti di lavoro e ai nostri giovani atleti un percorso ancora più completo e qualificato". Per il Pian Due Torri si apre quindi una nuova fase, con la volontà di mantenere la propria identità e, allo stesso tempo, alzare il livello della formazione e del lavoro quotidiano nel settore giovanile attraverso il rapporto con il Toro.