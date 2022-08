Torino, gli abbonamenti sono da 17° posto in A. Ben 7 di B davanti ai granata

I numeri della peggior campagna abbonamenti dell'era Urbano Cairo sono impietosi se paragonati con le altre di Serie A e B

Andrea Calderoni

Per ora quella della stagione 2022/2023, in termini numerici, è la peggior campagna abbonamenti della presidenza Cairo. Ma come si posiziona in Serie A il Torino nella classifica delle società con più abbonati? Secondo i dati raccolti dal portale Numeri Calcio, aggiornati al 20 agosto 2022 ma ovviamente non definitivi, il Torino si colloca al quartultimo posto della speciale graduatoria. Tutte e tre le neopromosse al momento fanno meglio del club granata: Monza 5.764, Cremonese 5.970 e Lecce addirittura 19.790. Dietro al Torino c'è una big, ovvero il Napoli con 5mila tessere. Da tempo il popolo partenopeo è in contrasto con la società azzurra per il caro abbonamenti e il caro biglietti e anche in questa stagione la problematica si manifesta in modo evidente nel numero di abbonati al 20 agosto. Le ultime due caselle della classifica sono occupate dal Sassuolo (4.503) e dallo Spezia (4.153).

Sedici squadre davanti al Toro: vola la Fiorentina, bene la Samp

Le due milanesi sono irraggiungibili: Inter con 41mila abbonati, Milan con 40.600. Ci sono poi le romane: 36.300 per la Roma, 24.500 per la Lazio. Entusiasmo alle stelle a Firenze; la Fiorentina ha più abbonati della Juventus (21.325 contro 20.200). Da Europa League il numero di abbonati del Lecce (settimo posto). Nonostante le avversità degli ultimi anni e la situazione societaria precaria, la Sampdoria si attesta all'ottavo posto con quasi il triplo degli abbonati del Torino (14.348). Chiudono la top-ten Atalanta (13.750) e Bologna (12.300). Sopra le 10mila tessere anche Hellas Verona (11.300) e Udinese (10.659). Da ricordare anche le ultime due di Serie A ancora non citate: la Salernitana (7.883) e l'Empoli (6.284).

In Serie B il Torino sarebbe ottavo per abbonati

Interessante è considerare anche le venti squadre di Serie B. Si può facilmente notare come diverse di loro si posizionino davanti o nettamente davanti per numero di abbonati rispetto al Torino. Il Genoa con oltre 19mila tessere domina la cadetteria. Il Grifone ha oltre il triplo degli abbonati del Torino, nonostante la cocente retrocessione del 2021/2022. Tuttavia, non è soltanto il Genoa a superare quota 5.229. Il Palermo ha già passato quota 11mila, il Cagliari è oltre gli 8mila e il Bari oltre i 7mila. Il Benevento è in scia al Bari e anche le emiliane Parma e Modena mettono alle spalle l'attuale Torino. In altre parole il club granata sarebbe ottavo in Serie B per numero di abbonati, mentre come detto in Serie A è diciassettesimo.