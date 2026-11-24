Il Torino FC ha annunciato un nuovo appuntamento dedicato ai tifosi per la giornata di domani, mercoledì 25 novembre. Presso il Torino FC Store di Corso Agnelli si terrà infatti un Meet & Greet con protagonisti due giocatori della prima squadra: Giovanni Simeone e Daniel Bragança. L’incontro si svolgerà nella fascia oraria compresa tra le 18:00 e le 19:00. Durante questa ora, i sostenitori granata avranno modo di incontrare i due calciatori per scattare fotografie e firmare autografi. Per ragioni organizzative e di capienza dei locali, il club ha comunicato che l'accesso all'evento sarà a numero chiuso. L'ingresso all'interno dello store di Corso Agnelli sarà infatti garantito esclusivamente alle prime 200 persone che si presenteranno. Per chi fosse interessato a partecipare è dunque consigliabile recarsi sul posto con un certo anticipo rispetto all'orario di inizio fissato per le 18:00.