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L'ex difensore granata David Zima compie oggi 26 anni. Nato l'8 novembre 2000 ad Olomouc in Repubblica Ceca, Zima è cresciuto nel settore giovanile del Sigma Olomouc. Nel febbraio 2020 viene acquistato in prestito dallo Slavia Praga. Il 31 agosto 2021 viene acquistato dal Torino. Il 12 settembre 2021 esordisce nella partita di campionato Torino-Salernitana 4-0 mentre segna la sua prima rete con i granata il 18 ottobre 2022, in occasione dell'incontro dei sedicesimi di Coppa Italia contro il Cittadella, in cui segna la quarta ed ultima rete del successo finale. Dopo due stagioni e mezzo sotto la Mole, totalizzando 37 presenze e 2 gol, il 31 gennaio 2024 fa ritorno allo Slavia Praga dove milita attualmente.