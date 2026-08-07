Il 7 agosto del 2018 veniva a mancare all'età di 85 anni Gustavo Giagnoni, ex tecnico granata dal 1971 al 1974. L'allenatore sardo ha respirato granata per due stagioni e mezzo e si è conquistato l'affetto dei tifosi del Toro attraverso il suo coraggio e la sua grinta. Chiamato dall'allora presidente Orfeo Pianelli per dare una svolta all'ambiente giù di morale, Giagnoni è autore di un'ottima stagione d'esordio, sfiorando la vittoria dello scudetto e terminando il campionato secondo ad un solo punto dalla Juventus capolista. E come dimenticare il suo modo di fare scaramantico, che lo portò ad indossare un colbacco e una sciarpa anche al di fuori della stagione invernale. Il tecnico nativo di Olbia è stato anche colui che fece sbocciare ed esprimere tutto il potenziale ad una leggenda granata come Paolo Pulici.