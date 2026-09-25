Tra le pagine de La Stampa nell'edizione "Torino e Provincia" c'è un focus dedicato a due nuovi acquisti del Toro, rimasti alla base durante la sosta Nazionali: Rafik Belghali e Daniel Braganca. "Non servono incantesimi per girare la chiave e avviare il motore del gruppo di Abate, ma piedi buoni ed esperienza di quegli elementi che hanno nella carta d'identità le caratteristiche giuste per farlo, ma devono acquistare un condizione al top per poter rendere." - prosegue poi il quotidiano - "Tra questi c'è Daniel Bragança, una delle pedine pregiate rimaste al Filadelfia anche in tempo di nazionali". Cresciuto e diventato capitano nello Sporting, la rottura dei legamenti di tutt'e due le ginocchia ha poi condizionato la sua avventura in Portogallo, ma al Toro serve la sua qualità. "Valutato 14 milioni un anno fa, il Toro l'ha ingaggiato in prestito oneroso ad 1 con obbligo di riscatto a 3 al verificarsi di una condizione, almeno 15 partite della durata di 45'" - scrive il giornale. Ma i granata avranno bisogno anche dell'esterno algerino-belga alla ripresa del campionato: "L'altra freccia dell'allenatore è Rafik Belghali, il giocatore pagato di più nell'estate parsimoniosa del club granata - 7 milioni tra prestito e riscatto obbligatorio - e già per questo motivo da tenere particolarmente sotto controllo". Per lui è iniziato un programma speciale al Filadelfia per mettere forza nei muscoli: "È il titolare nella testa di Abate (con Fortini dirottato a sinistra), ma prima di liberare la sua corsa potente deve recuperare da un'estate in cui si è allenato poco".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa.