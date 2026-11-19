Il Toro trova un nuovo tifoso alle ATP Finals. Nella serata dell’Inalpi Arena, quattro giocatori granata hanno incontrato Frances Tiafoe al termine della sfida con Flavio Cobolli, consegnandogli una maglia speciale. Sugli spalti per assistere al match c’erano Alessio Cacciamani, Niccolò Fortini, Eray Cömert e Lapo Siviero: sono stati loro a regalare all’americano la casacca personalizzata con il numero 26 e autografata. Tiafoe ha posato per una foto insieme alla delegazione granata. L’ATP Tour ha accompagnato lo scatto con una didascalia che strizza l’occhio ai tifosi: “Big Foe is now a BIG Torino fan”. Il soprannome è ormai un marchio di fabbrica del tennista statunitense, dentro e fuori dal circuito. Adesso, almeno per una sera, c’è anche un tocco granata.

La serata ha avuto un sapore decisamente diverso per i due protagonisti del match. Tiafoe ha conquistato la sua prima vittoria alle Finals, mentre per Cobolli la sconfitta ha significato l'addio alle speranze di qualificazione. A raccontare meglio di ogni risultato la delusione dell'azzurro sono state le lacrime in conferenza stampa: "Questa è la partita della mia carriera che mi rende più triste", ha confessato, visibilmente emozionato. Venerdì tornerà in campo contro Carlos Alcaraz per l'ultimo impegno del torneo. Intanto, per il Torino, la serata regala un motivo per sorridere: Big Foe ha una maglia granata in più nell'armadio.