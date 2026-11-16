Toro, oggi anniversario della nascita di Edmondo Fabbri

Avrebbe compiuto oggi, giovedì 16 novembre, 105 anni Edmondo Fabbri, allenatore del Torino FC dal 1967 al 1969 e dal 1974 al 1975. Iniziò la propria carriera nel 1957, ma circa 10 anni dopo dovette scontare una squalifica di sei mesi per una dichiarazione unita all'accusa che lanciò alla Federcalcio di aver abbandonato la nazionale al proprio destino e di aver scaricato ogni responsabilità su di lui. Nel 1967, una volta scontato lo stop, fu chiamato sulla panchina del Torino: con i granata Fabbri vinse, nel 1968 la Coppa Italia. Fece ritorno sulla panchina del Torino successivamente per la stagione 1974/1975.