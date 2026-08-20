A Fabio Bernardi e tutta la sua famiglia vanno le più sentite condoglianze da parte di tutta la redazione di Toro News
Lutto in casa granata. Si è spenta Agnese Chialva, mamma del Responsabile della Biglietteria granata Fabio Bernardi. Il Torino tramite il proprio sito ufficiale ha pubblicato un comunicato per esprimere vicinanza al proprio dipendente e alla sua famiglia. A Fabio Bernardi e tutta la sua famiglia vanno le più sentite condoglianze da parte di tutta la redazione di Toro News.
Il comunicato del Torino"Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club sono vicini con affetto al collega Fabio Bernardi nel ricordo della cara mamma, signora Agnese Chialva, da sempre orgogliosa tifosa del Toro. A Fabio, alla figlia Silvia e alla sua famiglia il cordoglio e l'abbraccio di tutto il mondo granata"
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