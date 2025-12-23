ULTIMI GIORNI per VINCERE con Toro News: partecipa al contest di Natale!

In palio per i primi tre classificati una maglietta autografata da Alberto Paleari e altre fantastiche sorprese!

Redazione Toro News 23 dicembre - 12:31

MANCANO POCHISSIMI GIORNI! I primi di dicembre abbiamo iniziato qui su Toro News il nostro contest natalizio: un concorso dove avete la possibilità di partecipare gratuitamentee provare a vincere premi esclusivi. Ma non solo, perché sarete sempre voi a decidere, tramite votazione, chi sarà a vincere quei premi esclusivi! I primi tre che si classificheranno nello speciale concorso natalizio di Toro News avranno la possibilità di vincere gadget esclusivi ed esperienze fantastiche! Bisogna sbrigarsi, però! C'è tempo soltanto fino al 1° gennaio 2026 per provare a vincere i fantastici premi di Toro News!

Concorso di Natale di Toro News: i premi! — Tre premi esclusivi e fantastici! Il primo classificato riceverà la fantastica terza maglia del Torino 2025/2026, autografata da Alberto Paleari! Al secondo classificato, invece, andrà una cena offerta (per un massimo di quattro persone) al ristorante Ischia Ponte di Domenico Massasso, in Piazza Nizza a Torino. Per l'ultimo gradino del podio, chi si classificherà terzo otterrà la maglietta e il disco autografato dai Senso Unico del loro album "17:03", che - tra gli altri brani - contiene il sentimentale, romantico ed estremamente granata "Quel giorno di pioggia". Scopri qui sotto come partecipare e vincere questi fantastici premi!

Concorso di Natale di Toro News: come partecipare? — È semplicissimo! Sarà sufficiente seguirci su TikTok e Instagram, commentare nel post su Instagram taggando due amici e inviare una foto a tema Toro nei messaggi di Instagram, Facebook o di TikTok o in alternativa alla seguente mail: social@toronews.net. Non aspettare, hai tempo fino al 1° gennaio 2026 per inviarci la tua foto a tema Toro e ufficializzare la tua iscrizione. Dal 2 al 7 gennaio, poi, si aprirà il torneo vero e proprio nelle storie Instagram: sarete voi lettori di Toro News a scegliere quali foto potranno andare avanti aggiudicandosi poi i fantastici premi finali. I tre vincitori saranno annunciati il 7 gennaio.

Non aspettare! Iscriviti subito al concorso esclusivo di Natale di Toro News!