Toro News, una storia lunga 20 anni. La difesa dei valori granata valore irrinunciabile

2 giugno 2005 - 2 giugno 2025. Sono passati vent'anni ma sembrano venti mesi, se non settimane. Il tempo vola, ma quel sito nato per dare voce ai tifosi granata è ormai da tutti riconosciuto come un punto di riferimento irrinunciabile per l'informazione sul nostro amato Toro. La rivoluzionaria idea che ebbe nel 2005 Fabrizio Viscardi ha fatto da apripista ad altre iniziative editoriali analoghe, ma TN resta TN e il suo forum una autentica agorà granata.