Pochi minuti prima dell'inizio della sfida tra Torino e Bologna, il tecnico granata Marco Baroni ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole dell'allenatore del Toro:
prepartita
Baroni pre Torino-Bologna: “Cairo pretende impegno. Ilkhan? Ecco perché non gioca”
Cosa vi ha chiesto il presidente Cairo?"Il presidente pretende l'impegno massimo da parte di tutti, la squadra deve pensare al peso della maglia. Il futuro passa da oggi e dal fare una gara positiva contro un avversario forte".
Ci spiega le scelte a metà campo? "Ilkhan sta facendo bene ma ha avuto un attacco influenzale in settimana, è un ragazzo che ha dato continuità di minutaggio. Prati è un pochino più mediano. Vlasic? Per noi è insostituibile come carisma e nell'essere uomo-squadra anche nel quotidiano agli allenamenti".
In seguito Baroni ha parlato anche a DAZN, aggiungendo un commento su Gineitis e sui suoi due attaccanti. Di seguito le sue parole:
Si guarda davanti o dietro in classifica?"Si guarda il presente. Il futuro passa da oggi, una partita difficile contro il Bologna che è un avversario difficile".
Prati e Gineitis a centrocampo, come mai?"Ilkhan ha avuto un piccolo attacco febbrile in settimana. Sta giocando tante partite e non era abituato a farlo, ma sarà della partita. Gineitis sta facendo bene e l'ho messo per avere un giocatore di piede mancino sulla sinistra".
Quanto conta avere Adams e Simeone?"Loro danno sempre tutto quello che hanno ma ciò che conta è l'insieme. Loro due sono uomini squadra e credo che oggi servirà una prestazione di collettivo".
© RIPRODUZIONE RISERVATA