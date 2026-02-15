Baroni pre Torino-Bologna: “Cairo pretende impegno. Ilkhan? Ecco perché non gioca”

Le parole dell'allenatore del Torino poco prima della sfida contro il Bologna nella 25^ giornata di Serie A

Federico De Milano Caporedattore 15 febbraio 2026 (modifica il 15 febbraio 2026 | 17:43)

Pochi minuti prima dell'inizio della sfida tra Torino e Bologna, il tecnico granata Marco Baroni ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole dell'allenatore del Toro:

Cosa vi ha chiesto il presidente Cairo?"Il presidente pretende l'impegno massimo da parte di tutti, la squadra deve pensare al peso della maglia. Il futuro passa da oggi e dal fare una gara positiva contro un avversario forte".

Ci spiega le scelte a metà campo? "Ilkhan sta facendo bene ma ha avuto un attacco influenzale in settimana, è un ragazzo che ha dato continuità di minutaggio. Prati è un pochino più mediano. Vlasic? Per noi è insostituibile come carisma e nell'essere uomo-squadra anche nel quotidiano agli allenamenti".

In seguito Baroni ha parlato anche a DAZN, aggiungendo un commento su Gineitis e sui suoi due attaccanti. Di seguito le sue parole:

Si guarda davanti o dietro in classifica?"Si guarda il presente. Il futuro passa da oggi, una partita difficile contro il Bologna che è un avversario difficile".

Prati e Gineitis a centrocampo, come mai?"Ilkhan ha avuto un piccolo attacco febbrile in settimana. Sta giocando tante partite e non era abituato a farlo, ma sarà della partita. Gineitis sta facendo bene e l'ho messo per avere un giocatore di piede mancino sulla sinistra".

Quanto conta avere Adams e Simeone?"Loro danno sempre tutto quello che hanno ma ciò che conta è l'insieme. Loro due sono uomini squadra e credo che oggi servirà una prestazione di collettivo".