Nel postpartita di Bologna-Torino, il giocatore granata Saul Coco è intervenuto ai microfoni di DAZN. Ecco le sue dichiarazioni.

Alla fine cosa resta di questo punto guadagnato alla fine che poteva addirittura esserne tre se qualche azione alla fine fosse andata bene? Poi c'è l'episodio anche del calcio di rigore su Oristanio, insomma tante cose belle nel finale. Però nel primo tempo forse un po' meno Torino. "Sì, sì, penso che in generale abbiamo fatto un'ottima partita. È vero che alla fine nel primo tempo siamo andati in svantaggio, che è sempre più difficile, e forse ci è mancato un po' di lucidità, soprattutto per creare occasioni, perché penso che comunque eravamo bene nelle partite, nel senso delle seconde palle, dei duelli. È stata alla fine un'azione in cui abbiamo preso una transizione e anche sfortuna che abbiamo preso gol, perché penso che loro non sono arrivati tantissimo in porta. Ma sono contento della reazione della squadra, penso che abbiamo fatto un ottimo secondo tempo. Contento per quello, ma anche arrabbiato perché penso che era una partita in cui forse meritavamo un po' di più."

A che punto è secondo te la crescita con il nuovo allenatore? Perché cambiano tante cose quando si cambia allenatore, serve tempo. "Sì, io ti dico la mia sensazione è positiva. Sicuramente quello che la classifica dice o quello che si può capitare che non tantissimo, ma la mia sensazione all'interno è una sensazione positiva. Penso che è una squadra che sta andando sempre in avanti e penso che stiamo ancora crescendo, ma sono sicuro che più presto che dopo arriveranno i risultati e penso che lì vedremo un ottimo Torino, che penso che già si sta vedendo, ma manca un po' quel punto non so se di fortuna, di lucidità per fare gol e per vincere una partita, che è quello che vogliamo"

Che è quello che serve sempre un po' alle squadre che giocano, tengono la palla, poi però quando si arriva lì si chiede sempre di essere cattivi, no? Ovviamente per segnare. "Sì, è quello. Dobbiamo continuare e credere nella nostra idea e sicuro che arriverà."