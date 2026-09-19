Nel postpartita di Bologna-Torino, il giocatore granata Sandro Kulenovic è intervenuto ai microfoni di DAZN. Ecco le sue dichiarazioni.

Una partita che avete ribaltato soprattutto nel secondo tempo, anche grazie ai cambi. Cos'è cambiato ad un certo punto? "Sì, abbiamo ribaltato la partita con i cambi, ma anche prima abbiamo giocato bene. Però i cambi son qua per aiutare un po' in campo, quindi abbiamo fatto bene, portiamo a casa un punto. Forse meritavamo di più, però dobbiamo essere contenti così"

Sandro, l'emozione del gol quest'oggi, il premio MVP. Ha una dedica speciale? Cos'ha pensato dopo che la palla è entrata in rete? "L'unica cosa che ho pensato è che volevo vincere la partita. Perché siamo un gruppo incredibile, ci alleniamo molto molto bene. Abbiamo quattro punti in classifica, però meritiamo molto di più, però ci vorrà un po' di tempo e secondo me questo è un buon inizio."

Chiudiamo con l'obiettivo delle prossime tre settimane: migliorare dove? "Ci sono molti aspetti dove dobbiamo migliorarci, però con grinta e cuore come oggi, secondo me sarà meglio."