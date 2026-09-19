La partita tra Bologna e Torino terminata uno a uno ha visto due frazioni ben distinte, con i padroni di casa in vantaggio nel primo tempo grazie a Bernardeschi che ha approfittato di una disattenzione difensiva granata dopo un buon avvio degli ospiti, i quali hanno poi rischiato di subire il raddoppio ma sono rimasti in gara fino all'intervallo. Nella ripresa il tecnico Abate ha rivoluzionato l'assetto tattico passando al quattro quattro due con gli ingressi tra gli altri di Oristanio e Kulenovic, mossa che ha pagato al settantottesimo quando proprio Kulenovic ha recuperato palla a centrocampo, è avanzato fino ai venticinque metri e ha lasciato partire un tiro che ha sorpreso Skorupski riequilibrando la sfida. Caricato dal pareggio il Torino ha dominato la fase finale del match sfiorando il sorpasso e protestando vivacemente per un contatto in area tra Heggem e Oristanio non sanzionato dall'arbitro Guida neanche dopo il controllo del Var, dovendosi così accontentare di un punto che dà fiducia per la reazione ma lascia del rammarico per la vittoria sfumata nel finale.

Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X dopo la sfida di Serie A Enilive tra Bologna e Torino:

@AIA_it siete la rovina del calcio se non si dá rigore su una tranciata in area e il #VAR non interviene #bolognatorino — The Unknown 🔴🟥♥️ (@maxaste) September 19, 2026

Quello di oggi è un punto che fa morale…

Ma si deve cambiare marcia…si deve crescere in ogni reparto…altrimenti non si va da nessuna parte…#BolognaTorino#BolTor#Toro#SerieAEnilive — Losco (@Loscoindividuo) September 19, 2026

#BolognaTorino

Noi troppo poco, anzi solo #Kulenovic. Eppure avremmo vinto se veniva dato un rigore solare per pestone pieno al piede di Oristagno.

Se il #Var non interviene qui non si capisce a cosa serve.

Purtroppo #Abate continua a non convincere.@Toro_News — Andrea Lucio Arena (@AndreaLucioAre1) September 19, 2026

Quest'anno niente rigori , soprattutto al Toro.

Al VAR hanno di meglio da fare che riguardarsi le azioni..forse erano al bar? #BolognaTorino — sᴀᴍ ɪs ᴇᴠᴇʀʏᴡʜᴇʀᴇ 🤙 (@CiakyAAR) September 19, 2026

Scriverò una cosa controcorrente, secondo me o Cacciamani lo si fa giocare nel suo ruolo o si fa giocare un esterno tutta fascia . Giocatore forte ma non può partire a 50 metri dalla porta .

Almeno non in questa squadra .

Abate o passa a 4 non mangia il panettone#BolognaTorino — il gatto Soriano (@AlexCorrente80) September 19, 2026

Primi tempi da incubo, riprese di ottimo livello.

3-5-1-1 irricevibile, confido che Abate trovi una sintesi. #BolognaTorino — Alessandro Annibale (@aleannibale) September 19, 2026

#bolognatorino



entra ilkhan e iniziamo a giocare a calcio



fingerò stupore — Dav 🦦 (@OrsolanoDavide) September 19, 2026

L’arbitro di #BolognaTorino si chiama Giuda ?!? 🤷‍♂️

Si è passati da fischiare le scoregge a non sentire i terremoti #LegaOut — Claudio Lorenzoni (@claudiolorenz10) September 19, 2026