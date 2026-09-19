Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X dopo la sfida di Serie A Enilive tra Bologna e Torino
La partita tra Bologna e Torino terminata uno a uno ha visto due frazioni ben distinte, con i padroni di casa in vantaggio nel primo tempo grazie a Bernardeschi che ha approfittato di una disattenzione difensiva granata dopo un buon avvio degli ospiti, i quali hanno poi rischiato di subire il raddoppio ma sono rimasti in gara fino all'intervallo. Nella ripresa il tecnico Abate ha rivoluzionato l'assetto tattico passando al quattro quattro due con gli ingressi tra gli altri di Oristanio e Kulenovic, mossa che ha pagato al settantottesimo quando proprio Kulenovic ha recuperato palla a centrocampo, è avanzato fino ai venticinque metri e ha lasciato partire un tiro che ha sorpreso Skorupski riequilibrando la sfida. Caricato dal pareggio il Torino ha dominato la fase finale del match sfiorando il sorpasso e protestando vivacemente per un contatto in area tra Heggem e Oristanio non sanzionato dall'arbitro Guida neanche dopo il controllo del Var, dovendosi così accontentare di un punto che dà fiducia per la reazione ma lascia del rammarico per la vittoria sfumata nel finale.
Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X dopo la sfida di Serie A Enilive tra Bologna e Torino:
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