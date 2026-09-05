Comuzzo è stato intervistato da DAZN durante il postpartita di Fiorentina-Torino, gara valida per la terza giornata di Serie A 2026/27. Ecco qui le sue dichiarazioni.

Dove è nata la vittoria oggi? "Sicuramente nella squadra, nella voglia di continuare a giocare, anche quando siamo andati sotto. Siamo riusciti a ribaltarla. Siamo stati bravi a rimanere in partita, tenerla aperta e ribaltarla".

Anche a livello tattico avevi un compito complicato. Come hai visto il duello con Mastantuono? "Sicuramente è un ottimo giocatore, un mancino bravissimo. Io ho cercato di fargli sentire la presenza fisica e di portarlo sul destro, ho cercato di lavorare sulla sua debolezza. La vittoria è nata dalla prestazione della squadra".

Abate è un allenatore che come idea di gioco cerca sempre di fare la partita. Cosa vi dice su questo? "Il mister sprona noi giovani, vuole che siamo sereni in campo, che abbiamo fiducia e che ci esprimiamo sempre al meglio. Il modo in cui gioca ci calza a pennello, ci chiede di essere aggressivi e giocare la palla. La forza della squadra è la compattezza".

Come si è sentito a ritornare qui? "Dopo sette anni a Firenze è un'emozione unica. Ringrazio tutta la Fiorentina per l'abbraccio nei miei confronti e degli altri ex. La ricorderò, non posso che dire grazie".