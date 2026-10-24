Kouadio è intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta del suo Monza in casa del Torino. Di seguito le sue parole.

Cosa è successo oggi?

“Ogni partita ha la sua storia, noi ce la mettiamo tutta e ognuno prova a dare il meglio. Abbiamo preso gol nel momento in cui stavamo meglio. E’ tosta da digerire. Il Toro ha giocato bene e non possiamo dire nulla"

Ecco le sue dichiarazioni a DAZN.

Oggi tante difficoltà. Ma hai visto un passo indietro o pensi si sia messa male solo la partita per alcuni episodi sfavorevoli

"Io penso che ogni partita abbia una storia a sé. Oggi è andata così. il Torino ha fatto una grande partita. Contro il Cagliari avevamo fatto bene noi e quindi ci siamo presi quello che ci siamo meritati, loro hanno preso quello che si sono meritati e quindi va così"

1 punto in 5 trasferte. Come te lo spieghi? L'obiettivo della salvezza passa anche un po' da ottenere punti anche in campi come questi?

"Non so come spiegarmelo. Noi comunque sia in casa che fuori cerchiamo di mettercela tutta. Per ora sta andando così, cercheremo di migliorare su tutti gli aspetti negativi e continuare su quelli positivi"

Come è stata l'esperienza in nazionale e quanta voglia hai di tornarci a novembre?

"E' stata una bellissima esperienza. Sì la voglia c'è di tornare. Al primo posto metto il Monza perché ancora ce ne ho di strada da fare e quindi spero di tornarci, ma è un obiettivo secondario diciamo"

In allenamento ogni tanto in partitella non segna Varela o anche lì segna tutte le partitelle?

"Segna, segna parecchio. Sta facendo bene. E' forte, è forte"