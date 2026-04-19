Nei minuti precedenti a Cremonese-Torino, il tecnico dei granata Roberto D'Aversa ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Di seguito le sue parole:

Tre vittorie consecutive mancano da tre anni. E' il suo obiettivo principale oggi?

"Non il mio, deve essere l'obiettivo nostro ma non per eguagliare una statistica molto importante, ma per dare continuità a questo percorso che abbiamo avviato da quando siamo arrivati. Quindi non rallentare il nostro cammino".

Confermati Gineitis e Casadei, cosa le piace di questa coppia?

"Gineitis in nazionale ha già giocato come play, poi indipendentemente da come si costruisce, a due o a tre, anche contro la Lazio è stato uno dei migliori in campo. Poi indipendentemente dalle caratteristiche quando loro hanno la palla o quando ce l'abbiamo noi ci comportiamo in un altro modo. Il modulo è più importante per i giornalisti che per i ragazzi che in campo vanno ad occupare una posizione più consona alle loro caratteristiche". +

Cosa vi siete detti lei e Giampaolo?

"Ci siamo sentiti spesso abbiamo un ottimo rapporto. Io sono di Pescara e lui di Giulianova. Ci siamo sentiti spesso, l'ho avuto come secondo. Ci siamo sentiti prima della chiamata del Torino e anche dopo quando lui è venuto a Cremona e gli ho fatto l'in bocca al lupo"