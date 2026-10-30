1 di 4 Prossima scheda 1 di 4

La decima giornata di Serie A

Archiviata la nona giornata, è tempo di pensare al decimo turno della Serie A ENILIVE 2026-2027. L'Inter e la Lazio sono ancora appaiate in testa alla classifica a 25 punti in virtù di due successi in trasferta rispettivamente per 2-0 contro il Venezia e 6-2 contro il Sassuolo. La Roma ha vinto per 4-2 sul Cagliari ed è a 21 punti, a +1 sul Como, che viene dal successo in rimonta per 3-1 contro il Toro. Due deludenti e deluse sono la Juventus, reduce dalla sconfitta per 2-0 contro il Genoa al Ferraris e il Milan, caduto a San Siro, per via di un Bologna in forma, che è uscito dallo stadio coi tre punti e il 4-2 finale. A dare il là alla decima giornata saranno proprio i felsinei, che ospiteranno al Dall'Ara il Monza di Juric. La copertura televisiva sarà distribuita tra DAZN (con tutte le 10 gare in diretta) e Sky/NOW per le consuete tre sfide in co-esclusiva.

1 di 4 Prossima scheda 1 di 4