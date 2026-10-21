1 di 4 Prossima scheda 1 di 4

L'ottava giornata di Serie A

Archiviata la settima giornata, è tempo di pensare all'ottavo turno della Serie A ENILIVE 2026-2027. L'Inter e la Lazio sono ancora appaiate in testa alla classifica a 19 punti in virtù rispettivamente del 3-1 sul Bologna al Dall'Ara e del 3-0 allo Juventus Stadium sui bianconeri. La Roma ha vinto in casa con il Genoa per 2-0, mentre il Milan ha battuto l'Atalanta per 3-2 a San Siro. Il Como ha espugnato il Franchi, vincendo 3-1 contro la Fiorentina, mentre il Napoli è la più delusa e deludente dello scorso turno, dopo la sconfitta di misura subita in trasferta contro il Venezia. A dare il là all'ottava giornata invece sarà il Torino, reduce dal successo per 3-0 al Tardini contro il Parma, che ospiterà all'Olimpico Grande Torino il Monza, che arriva dal roboante trionfo casalingo per 4-0 contro una delle sorprese della Serie A fin qui, il Cagliari. La copertura televisiva sarà distribuita tra DAZN (con tutte le 10 gare in diretta) e Sky/NOW per le consuete tre sfide in co-esclusiva.

1 di 4 Prossima scheda 1 di 4