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La quinta giornata di Serie A

Archiviata la quarta giornata di campionato, è tempo di pensare al quinto turno della Serie A ENILIVE 2026-2027. Il weekend della quarta giornata ha visto Roma e Inter mantenere la vetta della classifica, vincendo rispettivamente con Torino e Udinese. Milan e Juventus invece hanno frenato ancora, con i rossoneri che hanno pareggiato 2-2 in casa della Lazio nel big match di giornata e i bianconeri che sono caduti per 3-2 al Mapei Stadium. A dare il la alla quinta giornata saranno proprio i neroverdi, ospiti del Monza, che arriva dalla sconfitta in casa del Lecce. La copertura televisiva sarà distribuita tra DAZN (con tutte le 10 gare in diretta) e Sky/NOW per le consuete tre sfide in co-esclusiva.

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