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La settima giornata di Serie A

Con la sesta giornata ormai alle spalle, è tempo di pensare al settimo turno della Serie A ENILIVE 2026-2027. L'Inter e la Lazio sono in testa alla classifica a 16 punti in virtù rispettivamente del 3-0 sul Parma a San Siro e del 3-1 all'Olimpico sul Monza. La Roma ha frenato in casa del Como, pareggiando 1-1, mentre Juventus e Milan han trovato sempre 1 punto, giocando in trasferta rispettivamente contro Cagliari e Sassuolo. A dare il là alla settima giornata saranno proprio i neroverdi, ospiti del Frosinone, che arriva dalla sconfitta al Maradona per 3-0 contro il Napoli. La copertura televisiva sarà distribuita tra DAZN (con tutte le 10 gare in diretta) e Sky/NOW per le consuete tre sfide in co-esclusiva.

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