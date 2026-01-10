Verso Atalanta-Torino: probabili formazioni, dove vederla e ultime news

News, probabili e tutti i dettagli sulla sfida delle 20.45

Matteo Curreri 10 gennaio - 16:03

Alle 20.45 il Torino è di nuovo in scena per affrontare un'altra gara di un tour de force che si completerà con le due sfide, una in Coppa Italia e l'altra in campionato, con la Roma. Prima però c'è il primo appuntamento del girone di ritorno con l'Atalanta, reduce da 4 vittorie nelle ultime 5 di campionato e rimessasi in carreggiata con il cambio in panchina da Ivan Juric a Raffaele Palladino. Un avversario ostico per i granata, che non vincono a Bergamo dal 2019, e protagonisti mercoledì scorso di un altro passaggio a vuoto di fronte al proprio pubblico con l'Udinese dopo quella con il Cagliari che ha chiuso il 2025. Ma il rendimento in trasferta parla di due vittorie consecutive. A seguire tutti i dettagli sulla sfida odierna.

Le probabili formazioni di Atalanta-Torino — ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Maldini; Krstovic. All. Palladino

TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Lazaro, Vlasic, Tameze, Gineitis, Aboukhlal; Adams, Simeone. All. Baroni

Dove vedere Atalanta-Torino in TV o streaming — Atalanta-Torino sarà trasmessa da DAZN, sarà quindi visibile sulle smart tv compatibili con l’apposita app e su tutte le tipologie di televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Sarà inoltre visibile anche su SKY e si potrà quindi accedere ai canali di Sky Calcio se dotati di un abbonamento.

Grazie a DAZN sarà possibile vedere Atalanta-Torino in diretta streaming anche su dispositivi mobili, quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook, collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma. Dopo la conclusione del match, gli highlights dello stesso e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione on demand. Su Sky la diretta streaming dell’evento sarà possibile grazie a Sky Go oppure a NOW TV.

