Tutte le info su come seguire in diretta e dove vedere la partita valida per la 34^ giornata del campionato di Serie A
TN Radio: "A chi siete disposti a rinunciare per fare mercato?"
Domenica alle ore 18:00 andrà in scena Torino-Inter allo Stadio Olimpico Grande Torino, match valevole per il 34° turno di Serie A. Entrambe le squadre sono alla ricerca della matematica per archiviare definitivamente i propri obiettivi. Da un lato i ragazzi di Chivu, a cui manca l'ultimo passo per conquistare lo Scudetto e al momento si trovano a +12 dalle inseguitrici: Inter e Milan. Dall'altra il Toro, che aspetta solo l'ufficialità della salvezza, forte di un margine rassicurante su Lecce e Cremonese. I granata potranno affrontare questo finale di stagione con maggiore serenità, ma restano chiamati a dare risposte sul piano del gioco e delle prestazioni. Di seguito tutte le informazioni per seguire il match in TV e streaming.
Torino-Inter: dove vedere la partita
Diretta testuale su Toro NewsCome tutte le scorse stagioni, anche quest’anno Toro News dà la possibilità ai suoi lettori di seguire le partite dei granata in diretta e anche Torino-Inter è tra esse. Per leggere tutti gli aggiornamenti basterà accedere qui sul sito Internet ma anche tramite il nostro account social su X, con pure tutti gli aggiornamenti del pre e del post partita oltre a quelli in live.
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