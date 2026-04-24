Tutte le info su come seguire in diretta e dove vedere la partita valida per la 34^ giornata del campionato di Serie A

Andrea Novello
US Cremonese v Torino FC - Serie A

TN Radio: "A chi siete disposti a rinunciare per fare mercato?"

Domenica alle ore 18:00 andrà in scena Torino-Inter allo Stadio Olimpico Grande Torino, match valevole per il 34° turno di Serie A. Entrambe le squadre sono alla ricerca della matematica per archiviare definitivamente i propri obiettivi. Da un lato i ragazzi di Chivu, a cui manca l'ultimo passo per conquistare lo Scudetto e al momento si trovano a +12 dalle inseguitrici: Inter e Milan. Dall'altra il Toro, che aspetta solo l'ufficialità della salvezza, forte di un margine rassicurante su Lecce e Cremonese. I granata potranno affrontare questo finale di stagione con maggiore serenità, ma restano chiamati a dare risposte sul piano del gioco e delle prestazioni. Di seguito tutte le informazioni per seguire il match in TV e streaming.

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Torino-Inter: dove vedere la partita

Torino-Inter sarà trasmessa da DAZN, sarà quindi visibile sulle smart tv compatibili con l’apposita app e su tutte le tipologie di televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Sarà inoltre visibile anche su SKY e si potrà quindi accedere ai canali di Sky Calcio se dotati di un abbonamento. Grazie a DAZN sarà possibile vedere Torino-Inter in diretta streaming anche sui dispositivi mobili, quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook, collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma. Dopo la conclusione del match, gli highlights dello stesso e l'evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione on demand. Su Sky la diretta streaming dell'evento sarà possibile grazie a Sky Go oppure a NOW TV.

Diretta testuale su Toro News

Come tutte le scorse stagioni, anche quest’anno Toro News dà la possibilità ai suoi lettori di seguire le partite dei granata in diretta e anche Torino-Inter è tra esse. Per leggere tutti gli aggiornamenti basterà accedere qui sul sito Internet ma anche tramite il nostro account social su X, con pure tutti gli aggiornamenti del pre e del post partita oltre a quelli in live.

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