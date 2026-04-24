Domenica alle ore 18:00 andrà in scena Torino-Inter allo Stadio Olimpico Grande Torino, match valevole per il 34° turno di Serie A. Entrambe le squadre sono alla ricerca della matematica per archiviare definitivamente i propri obiettivi. Da un lato i ragazzi di Chivu, a cui manca l'ultimo passo per conquistare lo Scudetto e al momento si trovano a +12 dalle inseguitrici: Inter e Milan. Dall'altra il Toro, che aspetta solo l'ufficialità della salvezza, forte di un margine rassicurante su Lecce e Cremonese. I granata potranno affrontare questo finale di stagione con maggiore serenità, ma restano chiamati a dare risposte sul piano del gioco e delle prestazioni. Di seguito tutte le informazioni per seguire il match in TV e streaming.

Torino-Inter: dove vedere la partita