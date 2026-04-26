Giornata trentaquattro di Serie A: il Torino è impegnato alle ore 18 in casa contro l'Inter di Chivu. A dirigere l’incontro sarà Maurizio Mariani. I granata sfidano la capolista, determinata a chiudere il prima possibile la corsa allo scudetto e a caccia della quarta vittoria consecutiva in campionato per avvicinare la festa tricolore. Situazione ben diversa per il Torino, che in questo finale di stagione ha ormai poco da chiedere al campionato: con la salvezza virtualmente in cassaforte, l’obiettivo resta chiudere nel miglior modo possibile davanti ai propri tifosi. All’andata - la prima giornata di campionato - finì nel peggiore dei modi per il Torino che stese ai propri avversari un metaforico tappeto rosso: tutto troppo facile per i nerazzurri, che si imposero con un netto 5-0 contro un Toro completamente inerme.

Le probabili formazioni

: Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Vlasic, Gineitis, Casadei, Obrador, Adams, Kulenovic: D'Aversa

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito.Allenatore: Chivu

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