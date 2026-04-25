La terzultima partita casalinga del Torino in questo campionato sarà contro l'Inter, capolista in classifica e che sta vivendo un momento di ottima forma. Nella consueta conferenza stampa della vigilia, Roberto D'Aversa ha spiegato cosa non gli sia piaciuto della sua squadra nell'ultima gara pareggiata 0-0 a Cremona e ha anche indicato cosa servirà al suo Toro per far bene contro i nerazzurri di Cristian Chivu.

D'Aversa non parte sconfitto e chiede ai suoi il coraggio di giocare

L'allenatore granata è convinto di poter mettere in difficoltà l'Inter e che per farlo servirà una prova di carattere e di coraggio, soprattutto in fase di possesso palla. Rispetto al deludente pareggio a reti bianche contro la Cremonese nella scorsa giornata, D'Aversa ha lavorato negli allenamenti settimanali per riuscire a dare fluidità al gioco e commettere meno errori tecnici rispetto all'ultima gara. "Sicuramente sulla gestione della palla - spiega il tecnico in merito a cosa serva migliorare -, abbiamo commesso tanti errori tecnici. Abbiamo battuto sulla nostra prestazione di Cremona, perché ci aspettavamo una partita diversa. Vorrei che andassimo in campo con la determinazione di imporre un po' di più il nostro gioco. Abbiamo analizzato la partita e gli ho chiesto di andare in campo per cercare di divertirsi". Questo è quindi ciò che l'allenatore ex Empoli e Parma chiede alla sua squadra per cercare di far bene contro l'Inter.

MILAN, ITALY - AUGUST 25: Henrikh Mkhitaryan of FC Internazionale in action during the Serie A match between FC Internazionale and Torino FC at Giuseppe Meazza Stadium on August 25, 2025 in Milan, Italy. (Photo by Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

Torino-Inter, D'Aversa teme i nerazzurri sulle palle inattive: "Domani possiamo avere difficoltà"

D'altro canto però l'allenatore delnon sottovaluta affatto il valore dell'Inter e conosce bene quali siano i punti di forza della formazione di Chivu. I nerazzurri sono infatti una delle migliori squadre del nostro campionato per numero di gol realizzati da situazione di palla inattiva. Servirà quindi grande concentrazione da parte dei difensori Coco, Ismajli, Ebosse ma anche da tutti gli altri membri della squadra per evitare di concedere marcature blande che possano agevolare i già temibili colpitori di testa interisti. D'Aversa conosce bene questo valore dei suoi prossimi avversari e infatti in conferenza stampa ha ben avvisato tutti quanti con le seguenti parole: "Domani possiamo avere difficoltà nelle palle inattive. Dal momento in cui siamo arrivato eravamo la peggior difesa e bisognava lavorare su tutti gli aspetti. Poi è chiaro che durante la settimana quello che determina è la mentalità costruire. Già in allenamento ci deve essere la mentalità di non subire gol".