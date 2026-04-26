Roberto D'Aversa scioglie i dubbi in vista della sfida contro l'Inter e ne convoca ventitré per la sfida delle 18 all'Olimpico Grande Torino. Non sarà della sfida Zakaria Aboukhlal. L'esterno è stato recentemente sottoposto ad intervento in artroscopia. Fuori anche Niels Nkounkou ma, come aveva detto D'Aversa, non per motivi di natura fisica. Fuori anche Anjorin: si è fermato in settimana durante l’allenamento e ha riportato un trauma distorsivo-contusivo all’anca sinistra. Rientra invece tra i convocati Duvan Zapata, come aveva anticipato il tecnico: “È rientrato a tutti gli effetti con la squadra, a parte il primo giorno, quando gli abbiamo alleggerito un po’ il lavoro. Il fatto che si sia presentato con un peso importante vuol dire che lavora bene sia dentro che fuori dal campo. È la prima cosa su cui ho battuto da quando sono arrivato. Sul minutaggio dipende, perché dopo tre settimane è chiaro che non ha i 90 minuti nelle gambe”.

PORTIERI: Israel, Paleari, Siviero

DIFENSORI: Biraghi, Coco, Ebosse, Ismajli, Lazaro, Marianucci, Maripan, Obador, Pedersen

CENTROCAMPISTI: Casadei, Gineitis, Ilic, Ilkhan, Prati, Tameze, Vlasic

ATTACCANTI: Adams, Kulenovic, Njie, Simeone, Zapata