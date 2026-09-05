Il Torino si impone per 2-1 allo stadio Artemio Franchi di Firenze, conquistando una vittoria di fondamentale importanza. Il successo è stato ottenuto con la "grinta della disperazione", offrendo la reazione di carattere e la determinazione necessarie per restituire fiducia a tutto l'ambiente granata. Dopo uno svantaggio iniziale, la squadra guidata da Ignazio Abate è riuscita a ribaltare il punteggio grazie ai gol di Rolando Mandragora e Che Adams, protagonisti dell'impresa corsara. La nota stonata per il Torino è stato l'infortunio del difensore Saúl Coco, costretto a uscire prematuramente dal campo lasciando spazio a una sostituzione obbligata. Al fischio finale la squadra si è diretta sotto il settore ospiti per festeggiare insieme ai propri tifosi una vittoria ottenuta con grande sacrificio e compattezza.

Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X dopo la sfida di Serie A Enilive tra Fiorentina e Torino:

✨Bisogna dirlo: Mandragora, Fitz e Braganca tanta roba (il Petrax potrebbe aver fatto il centrocampo più forte di questi 21 anni di 💩)



Fitz Jim giocatore INCREDIBILE



Diamo tempo e fiducia ad Abate #FiorentinaTorino #CAIROVATTENE — GranatissimiSFT - CairoVATTENE (@FrancyF09) September 5, 2026

Un #FiorentinaTorino più perso dalla @acffiorentina che vinto dal @TorinoFC_1906, ne avevamo tanto bisogno. Via quel gobbo lagnone di #Grosso dai fratelli Viola, gli sta rovinando il centenario! — Torinismo Razionalista (@Toro_Ratio) September 5, 2026

Che bello avere un centrocampo, mi stavo dimenticando di cosa significasse#FiorentinaTorino — Loris Giordano (@danoris2110) September 5, 2026

Finita.... Primi 3 punti ... 🙏... Che sia un inizio .... #FiorentinaTorino... Ed oggi il goal dell' ex e' nostro 💪 grande Mandragora e Adams che dire... E' scozzese 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿👍 — Miky76 (@labba76) September 5, 2026

Il goal di Pellegrino (e l’errore di Perri)potevano essere una mazzata enorme…invece in otto minuti siamo riusciti a ribaltarla…

Mandragora già leader di questa squadra…#FiorentinaTorino#FioTor#Toro#SetieAEnilive — Losco (@Loscoindividuo) September 5, 2026

Una beffa perderla, da non credere vincerla!#FiorentinaTorino — Salvo ♏ (@kevinlavinia) September 5, 2026

#FiorentinaTorino speriamo di salvarci, intanto abbiamo un punto in meno dello scorso campionato — Pierluca (@pier1605) September 5, 2026

Mandar via #Vanoli dopo aver salvato una squadra mal costruita e ricostruirla di nuovo, peggio, con le figurine. E questo è il risultato. Il gol di Mandragora un karmico fulmine. Unico a farne le spese #Grosso ora capro espiatorio di ben altri mali #FiorentinaTorino — Roberto Tortora (@robtor83) September 5, 2026