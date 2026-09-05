Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X dopo la sfida di Serie A Enilive tra Fiorentina e Torino

Alessandro Gigante
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Il Torino si impone per 2-1 allo stadio Artemio Franchi di Firenze, conquistando una vittoria di fondamentale importanza. Il successo è stato ottenuto con la "grinta della disperazione", offrendo la reazione di carattere e la determinazione necessarie per restituire fiducia a tutto l'ambiente granata. Dopo uno svantaggio iniziale, la squadra guidata da Ignazio Abate è riuscita a ribaltare il punteggio grazie ai gol di Rolando Mandragora e Che Adams, protagonisti dell'impresa corsara. La nota stonata per il Torino è stato l'infortunio del difensore Saúl Coco, costretto a uscire prematuramente dal campo lasciando spazio a una sostituzione obbligata. Al fischio finale la squadra si è diretta sotto il settore ospiti per festeggiare insieme ai propri tifosi una vittoria ottenuta con grande sacrificio e compattezza.

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Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X dopo la sfida di Serie A Enilive tra Fiorentina e Torino:

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