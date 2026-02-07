19:50 - Le due squadre hanno comunicato le formazioni ufficiali del match: LE FORMAZIONI UFFICIALI DI FIORENTINA-TORINO
PREPARTITA
Fiorentina-Torino, le ultime dai campi: Cairo al Franchi, le scelte sui titolari
19:48 - Le immagini complete dell'arrivo della formazione granata
19:45 - Anche i padroni di casa sono al Franchi!
19:35 - La formazione granata è arrivata allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Presenti, oltre a Petrachi e Moretti, anche il presidente Urbano Cairo.
19:15 - Nel pomeriggio il Torino ha reso nota la lista dei giocatori a disposizione di Marco Baroni, con alcuni rientri di livello: I CONVOCATI DEI GRANATA PER FIORENTINA-TORINO
19:05 - Il Torino questa sera scenderà in campo con la seconda maglia
19:00 - Un'ora e quarantacinque minuti al fischio d'inizio di Fiorentina-Torino: le due formazioni sono attese allo stadio Artemio Franchi di Firenze
Lettrici e lettori di Toro News benvenute/i alle ultime dai campi di Fiorentina-Torino. Seguite con noi tutte le novità sul prepartita di questo incontro valido per la ventiquattresima giornata di Serie A.
© RIPRODUZIONE RISERVATA