PREPARTITA

Fiorentina-Torino, le ultime dai campi: Cairo al Franchi, le scelte sui titolari

Seguite con noi tutte le ultime novità sul prepartita dell'incontro odierno grazie ai nostri inviati allo stadio
Redazione Toro News

19:50 - Le due squadre hanno comunicato le formazioni ufficiali del match: LE FORMAZIONI UFFICIALI DI FIORENTINA-TORINO

19:48 - Le immagini complete dell'arrivo della formazione granata

19:45 - Anche i padroni di casa sono al Franchi!

19:35 - La formazione granata è arrivata allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Presenti, oltre a Petrachi e Moretti, anche il presidente Urbano Cairo.

19:15 - Nel pomeriggio il Torino ha reso nota la lista dei giocatori a disposizione di Marco Baroni, con alcuni rientri di livello: I CONVOCATI DEI GRANATA PER FIORENTINA-TORINO

19:05 - Il Torino questa sera scenderà in campo con la seconda maglia

19:00 - Un'ora e quarantacinque minuti al fischio d'inizio di Fiorentina-Torino: le due formazioni sono attese allo stadio Artemio Franchi di Firenze

Lettrici e lettori di Toro News benvenute/i alle ultime dai campi di Fiorentina-Torino. Seguite con noi tutte le novità sul prepartita di questo incontro valido per la ventiquattresima giornata di Serie A.

