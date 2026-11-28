Romano Floriani Mussolini è stato intervistato durante il prepartita di Torino-Lazio, gara valida per la tredicesima giornata di Serie A 2026/27. Ecco qui le sue dichiarazioni a DAZN.

Siete una difesa da record. Qual è il segreto?

"E' il lavoro, ci teniamo tanto a quest'aspetto. E' anche una cosa mentale che il mister ci trasmette, però oggi sappiamo che ci sono attaccanti forti, sia centralmente che sugli esterni, quindi sarà una bella partita"

Dimostrate sempre di essere un gruppo compatto. Oggi c'è anche il ritorno del capitano (Zaccagni). E' l'unione la forza di questa Lazio?

"Assolutamente. Lo ha detto anche il mister. Siamo un gruppo tanto unito. Tutti si sentono partecipi da protagonisti e questa è una chiave importantissima. Ci fa molto piacere il ritorno di Zaccagni"