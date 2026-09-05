All'intervallo della sfida tra Fiorentina e Torino, Niccolò Fortini è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la prestazione dei granata. Di seguito le sue parole.

Bellissimo primo tempo del Torino, dove è mancata la zampata. Servirà la zampata nel secondo tempo?

"Certo. Stiamo giocando la partita per come la abbiamo preparata. C'è un caldo incredibile. Stiamo cercando di tenere la palla il più possibile. Sono sicuro che continuando così troveremo il gol primo o poi".