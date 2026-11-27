Alla vigilia della trasferta sul campo del Torino, in programma domani pomeriggio alle ore 18:00, il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso è intervenuto in conferenza stampa dal centro sportivo di Formello per presentare il match. Il focus principale del tecnico biancoceleste è stato rivolto alle insidie della squadra di Ignazio Abate. Gattuso ha ammesso: "Il Torino è una squadra fastidiosa. Dovremo farci trovare pronti". Una gara che metterà Gattuso di fronte ad Ignazio Abate, suo ex compagno di squadra ai tempi del Milan, per il quale l'allenatore della Lazio ha speso parole di grande stima dichiarandosi orgoglioso del percorso intrapreso dal tecnico granata. A seguire le sue parole

L'asticella si alza, ci saranno partite impegnative da adesso. Il Torino che ostacolo è? Il suo rapporto con Abate? "Non hanno solo Simeone ma anche Adams, Mandragora, Vlasic, che a livello balistico sono pericolosi. Abbiamo già fatto tante partite sporche e sappiamo che partita sarà domani: seconde palle e transizioni saranno importanti. Sono contento per Ignazio, l'avevo preso sotto la mia ala protettiva fin da bambino e e stiamo dimostrando che i veterani di quel Milan là qualcosa abbiamo imparato. E' stato anche mio giocatore, lo facevo giocare anche da centrale e usciva da San Siro tra gli applausi. Osservava e faceva copia-incolla, un piacere vedere come è cresciuto"

Come cambia il centrocampo senza Taylor? "Nessun cambio di modulo, proseguiamo sulla nostra strada. Pagheremo a livello di palleggio e geometrie ma la partita di domani si sposa perfettamente con gli interpreti che abbiamo. le geometrie di Taylor non le può dare nessun altro ma metteremo qualcosa in più a livello muscolare e di velocità"

Sensazioni su Taylor? E Tavares? "Tavares sta cominciando a spingere, lavorando sulla velocità. Sutalo è ancora un po' indietro. Taylor difficile dirlo, finito la partita non ha detto niente ma il giorno dopo ha detto che sentiva fastidio. Penso non sia gravissimo, lui voleva stringere i denti ma non possiamo permetterci di rischiare. Penso non sarà una cosa lunghissima, ha cominciato le terapie, poi conta anche come si sente lui al di là dei risultati a livello strumentale delle risonanze"

Il Torino va spesso con la palla lunga, ha preparato il piano gara su questo? "Il Torino ha giocato così solo col Napoli, le prime 11 in modo diverso. E li ha sorpresi giocando in modo diverso. La rifarà con noi? Non possiamo saperlo ma il suo dna rimane quello: attaccanti che pressano e quando conquista palla può far male"

Che campionato sta venendo fuori? Lazio e Roma prime due è un segnale di cambiamento? "Spero di starci più a lungo possibile ma poi parla il campo. Riduttivo parlare oggi di classifica. Allegri è stato mio allenatore ed era un fenomeno sulle tabelle: io sono un disastro, non sono abbastanza bravo. La verità è che noi vinciamo e gli altri anche: dal Frosinone in su siamo tutti là. L'Inter addirittura ha più punti dell'anno scorso"