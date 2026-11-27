Domani pomeriggio all'Olimpico Grande Torino non andrà in scena soltanto il testacoda tra la capolista imbattuta e una squadra in cerca di riscatto, ma anche il primo confronto assoluto in panchina tra Ignazio Abate e Gennaro Gattuso. Un incrocio carico di ricordi per chi ha condiviso lo spogliatoio del Milan capace di conquistare lo scudetto nella stagione 2010-2011 — lo stesso gruppo che ha lanciato in panchina anche Nesta, Inzaghi, Seedorf, Oddo e Pirlo — e culminato nel 2019 quando proprio Rino allenò Abate nella sua ultima annata da calciatore. A soffermarsi sul primo scontro in panchina tra i due amici-rivali ci ha pensato su La Stampa Massimo Ambrosini, capitano di quel ciclo rossonero.

Abate contro Gattuso, lo scontro tra due amici-rivali del Milan dello scudetto 2010-2011

"Ero quasi sicuro che Rino sarebbe diventato un allenatore, Ignazio un po' meno. È sempre stato un grande entusiasta e una persona positiva, ma non lo facevo così curioso e applicato dal punto di vista teorico", ha raccontato Ambrosini soffermandosi sull'evoluzione del tecnico granata. Nel ricordare gli anni condivisi a Milanello, l'ex centrocampista ha svelato anche il carattere di un giovane Abate già predisposto al lavoro di squadra: "Ignazio era propositivo, ma era anche un buon incassatore: sia dal punto di vista pratico, visti gli scappellotti che riceveva, ma anche dialettico. Fin dal vivaio del Milan i feedback erano super positivi: si percepiva da come parlava di calcio e dal modo in cui si predisponeva a confrontarsi".

BOLOGNA, ITALY - DECEMBER 12: Francesco Della Rocca of Bologna competes with Gennaro Gattuso and Ignazio Abate of Milan during the Serie A match between Bologna and AC Milan at Stadio Renato Dall'Ara on December 12, 2010 in Bologna, Italy. (Photo by Roberto Serra/Getty Images)

Le impressioni di Ambrosini sul Toro di Abate: "Non lo facevo così applicato, riceveva tanti scappellotti..."

Sulle aspettative del duello tattico ed emotivo di domani, Ambrosini vede due tecnici accomunati dalla voglia di osare, pur con percorsi differenti: "Entrambi hanno una predisposizione al coraggio: magari nel Toro si è visto un po' meno nell'ultimo periodo, però sono allenatori con idee chiare. L'importante è avere una struttura solida, altrimenti il coraggio diventa un'arma a doppio taglio". E sul momento attraversato dai due ex compagni, il giudizio è netto: "La sensazione sul Toro è di un gruppo unito che segue l'allenatore, anche se per fare un passo in avanti serve stabilità. Rino invece ha creato una grande empatia alla Lazio portandola in vetta da imbattuta: non se lo aspettava neanche lui, ma è giusto che sia primo per quel che sta facendo in campo".