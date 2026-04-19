Nei minuti precedenti a Cremonese-Torino, il ds dei grigiorossi Simone Giacchetta ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Di seguito le sue parole:

Quanto è importante per Cremona restare in Serie A?

"Molto importante per Cremona, i cremonesi e la nostra proprietà. Faremo di tutti per mantenere la categoria".

Come sta andando Giampaolo?

"Bene, poi è ovvio che in questa fase del campionato sono tutte partite particolari. Noi ci auguriamo di dare il meglio ogni gara per cercare di mantenere la categoria".

Oggi il Torino in casa è delicata?

"Quando fai la Serie A le partite sono tutte delicate. Poi nel finale di stagione lo sono ancora di più. Il calendario ha un'importanza relativa. Dobbiamo solo contare sui noi stessi"