Il direttore sportivo della Fiorentina è stato intervistato su DAZN prima dell'inizio del match tra Fiorentina e Torino valido per la terza giornata di Serie A 2026/27. Ecco le parole del ds.

Sul mercato: che mercato è stato per la Fiorentina? C'è qualcosa che poteva essere fatto ulteriormente? Siete soddisfattI?

"E' un momento di passaggio. C'è stato un cambiamento importante nella direzione tecnica. Sono state fatte tantissime operazioni. Se pensi che al 1 luglio dei 70 giocatori sotto contratto, ne sono usciti 52. Quindi sono state fatte tante tante operazioni. Ma la cosa più importante credo che sia l'obiettivo più grande, che è quello di iniziare a costruire un nuovo modello di fare calcio. Sperando di farlo nella maniera giusta e che possa essere produttivo, accattivante e duraturo e che possa portare nel tempo la Fiorentina ad essere competitiva"