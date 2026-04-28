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LE TRE SENTENZE DI TORINO-INTER

Le emozioni non sono mancate all'Olimpico Grande Torino: contro una capolista lanciata verso lo Scudetto i granata mettono un freno a tre punti che sembravano già conquistati per i nerazzurri e trovano una rimonta di grande qualità. Il Toro va a diesel e impiega davvero troppo ad accendersi: la prima ora di gioco è negativa, gli ospiti, in campo e sugli spalti, fanno il bello e il cattivo tempo e dominano la sfida. A seconda rete incassata, i granata si accendono e con quel cinismo che caratterizza la gestione D'Aversa trovano un punto insperato. In aggiunta, però, questa volta c'è anche un gioco piacevole ed efficace. Con una reazione di qualità, il Toro si appoggia al ritrovato Ilkhan alla scoperta del gioco del calcio: queste sono le tre sentenze di Torino-Inter.

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