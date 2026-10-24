A seguito della grande vittoria di ieri sera contro il Monza, è già tempo di pensare al prossimo impegno casalingo dei granata. Si avvicina infatti Torino-Como, prevista per martedì 27 ottobre alle ore 20:45 e il club granata ha definito modalità e prezzi per assistere alla sfida in programma, valida per la nona giornata di Serie A 2026/27. I biglietti sono disponibili e sono previste tariffe dedicate agli Under 18 e ai possessori della tessera Cuore Granata e c'è anche la possibilità di acquistare un pacchetto che include anche Torino-Lecce.

Le info

Per i titolari della tessera Cuore Granata sono previsti prezzi agevolati: tutti i possessori hanno 5 euro di sconto in qualsiasi settore dello stadio Ci sono poi due offerte valide per gli Under 18 solo in caso di acquisto online del biglietto: per loro i tagliandi costano 9,90 euro nei distinti family e 15 euro in Curva Primavera. La tessera può essere sottoscritta online al costo di 15 euro, con spedizione in tutta Italia inclusa nel prezzo. La carta è valida per 10 anni e permette di accedere alla prevendita nei big match per portare altri amici granata. Tra le opzioni disponibili c’è anche il "Pack Como+Lecce": si può assistere sia al match contro i lariani, sia alla gara contro i salentini, prevista per sabato 7 novembre alle ore 15:00, con prezzi a partire da 35 euro per gli adulti e 25 euro per gli Under 18. Una formula che permette quindi di acquistare in un’unica soluzione i tagliandi per le due partite. L’acquisto può essere effettuato sul sito ufficiale del Torino, con pagamento con carte Visa, Mastercard, Amex oppure Satispay, oppure allo sportello Biglietteria, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 13 e dalle 14:30 alle 18.