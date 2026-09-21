Si avvicina Torino-Udinese e il club granata ha definito modalità e prezzi per assistere alla sfida in programma lunedì 12 ottobre alle ore 20:45, valida per la sesta giornata di Serie A 2026/27. I biglietti sono disponibili a partire da 25 euro per gli adulti nelle curve, mentre sono previste tariffe dedicate agli Under 18.

Le info

Per i titolari della tessera Cuore Granata sono previsti prezzi agevolati: 14,90 euro nelle curve e 9,90 euro per gli Under 18 in Curva Primavera, distinti e distinti family. La tessera può essere sottoscritta online al costo di 15 euro, con spedizione inclusa. Tra le opzioni disponibili c’è anche il 2 Games Pack: con 10 euro in più rispetto al biglietto per la gara con l’Udinese è compreso anche il posto per Torino-Como del 27 ottobre. Una formula che permette quindi di acquistare in un’unica soluzione i tagliandi per le due partite. L’acquisto può essere effettuato sul sito ufficiale del Torino, scegliendo il posto direttamente dalla mappa dello stadio, oppure allo sportello Biglietteria, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 13 e dalle 14:30 alle 18.