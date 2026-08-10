Il conto alla rovescia è ormai iniziato. Il Torino si prepara al primo impegno ufficiale della stagione 2026/27, con la Coppa Italia che farà da antipasto al nuovo campionato. I granata affronteranno sabato 15 agosto alle 21:15 la Carrarese allo Stadio Olimpico Grande Torino nei trentaduesimi di finale. Per l'occasione il club ha lanciato una promozione dedicata agli abbonati, con l'obiettivo di portare più tifosi possibile allo stadio per il debutto ufficiale della squadra di Abate. Un appuntamento importante che segna l'inizio della stagione granata prima dell'esordio in campionato contro il Milan.

Il comunicato del club

"Primo impegno ufficiale della stagione 2026/27 per i Granata: sabato 15 agosto alle ore 21:15, il Toro affronterà la Carrarese nei 32esimi di Coppa Italia. Chi si è abbonato entro lunedì 20 luglio, durante la prima fase della campagna abbonamenti, potrà acquistare Torino-Carrarese a 1 euro entro la mezzanotte di martedì 11 agosto. Per farlo basterà andare nella sezione biglietteria del sito, cliccare su "Abbonati Fase 1" e inserire il numero della propria Tessera Cuore Granata. Per tutti gli altri tifosi, biglietti disponibili a partire da 10 Euro nelle Curve e nei Distinti".