Le dichiarazioni del giocatore granata a pochi istanti dal calcio d'inizio del match dello Zini

Matteo Curreri

Nei minuti precedenti a Cremonese-Torino, Guillermo Maripan ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Di seguito le sue parole:

Como 1907 v Torino FC - Serie A

Cosa ha portato D'Aversa?

"Il mister ha portato fiducia alla squadra e l'atteggiamento giusto per affrontare il resto della stagione".

Giochi al centro tu? E' una buona occasione per te?

"Sì, è una buona occasione dopo tanto tempo senza disputare una partita. Voglio portare l'atteggiamento giusto e una vittoria"

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