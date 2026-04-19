Le dichiarazioni del giocatore granata a pochi istanti dal calcio d'inizio del match dello Zini
Nei minuti precedenti a Cremonese-Torino, Guillermo Maripan ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Di seguito le sue parole:
Cosa ha portato D'Aversa?
"Il mister ha portato fiducia alla squadra e l'atteggiamento giusto per affrontare il resto della stagione".
Giochi al centro tu? E' una buona occasione per te?
"Sì, è una buona occasione dopo tanto tempo senza disputare una partita. Voglio portare l'atteggiamento giusto e una vittoria"
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