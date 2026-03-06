Napoli-Torino 1-0 al 45′: Alisson Santos gela subito i granata, azzurri avanti

Per la sua seconda partita sulla panchina del Toro, Roberto D'Aversa decide di puntare sullo stesso undici visto nel debutto contro la Lazio domenica scorsa. I granata si schierano infatti con il medesimo 3-5-2 composto da Coco, Ismajli ed Ebosse in difesa (Maripan ancora in panchina) mentre a centrocampo viene data fiducia a Lazaro e Obrador come esterni oltre a Gineitis, Prati e Vlasic al centro. Davanti ci sono di nuovo Zapata e Simeone. Conte per il suo Napoli punta invece dal primo minuto su tutti e tre gli ex: Milinkovic-Savic, Elmas e Buongiorno.

Il primo tempo: Alisson Santos sblocca il match al 7'

Il primo tiro in porta della partita è del Napoli con Politano che al 4' riceve da Hojlund dopo un movimento spalle alla porta del danese. La conclusione dell'ala ex Inter però è centrale e Paleari blocca. Il Napoli passa però in vantaggio dopo appena sette minuti con il gol di Alisson Santos, buona giocata dell'acquisto invernale degli azzurri che dalla sinistra si accentra e calcia con precisione sul primo palo battendo Paleari. Non privi di colpe sia il portiere che la difesa granata, che hanno lasciato troppo spazio all'attaccante del Napoli. Quattro minuti più tardi ci prova anche il Toro con la prima conclusione che è di Vlasic: il numero 10 calcia dal limite dell'area ma Vanja para in due tempi. Al 17' è di nuovo Vlasic pericoloso con un tiro dalla distanza che però trova l'opposizione del portiere ex di giornata. Nella fase centrale della prima frazione il Napoli spinge e trova continuità di creazione di occasioni soprattutto da calcio d'angolo ma la difesa del Toro regge. Hojlund riesce a rendersi di nuovo pericoloso al 25' ma il suo tiro di sinistro non trova, seppur di poco, la porta. Ancora la punta ex Atalanta spaventa i giocatori granata con un colpo di testa al 34' che sfiora la traversa, grazie anche a un bel traversone di Politano dalla fascia destra. Dopo alcuni minuti di stallo per un problema fisico - poi subito rientrato - per Ebosse che hanno portato alla sospensione del gioco, la gara riparte con un ritmo più basso. Il Torino nella seconda metà di primo tempo cerca di tenere maggiormente il pallone ma senza creare dei veri e propri pericoli alla porta della formazione partenopea. Un brivido corre sulla schiena dei tifosi azzurri quando da una (brutta) punizione calciata da Lazaro, c'è un errore di Vanja che si fa sfuggire la palla tra le mani con Ismajli nei suoi paraggi ma la recupera subito dopo. In seguito a un solo minuto di recupero, l'arbitro manda poi le squadre negli spogliatoi.