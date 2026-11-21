Massimiliano Allegri è intervenuto in zona mista durante il postpartita di Napoli-Torino, gara valida per la dodicesima giornata di Serie A 2026/27. Ecco qui le sue dichiarazioni.

Quando sorridono segnano?

"Abbiamo avuto alcune situazioni positive e per fortuna abbiamo segnato".

Nel primo tempo sembrava impossibile segnare.

"Vincere non è facile. Ci è servito farlo con sofferenza. Dobbiamo migliorare su alcune situazioni come la gestione della palla. Però i ragazzi hanno difeso bene sulle palle inattive".

Stasera tanti cambiamenti necessari, anche per infortuni.

"La cosa divertente di questo lavoro è proprio questa. Poi i giocatori ora li conosco un po' meglio e posso gestirli: McTominay serviva vicino a Hojlund".

Hojlund va rimesso in condizione?

"No. Credo che abbia fatto una buona partita, a disposizione della squadra. Il calcio è bello perché le cose vanno bene in modalità diverse. La squadra ha fatto buone partite. Sicuramente ci è mancata la fase della cattiveria nel difendere: oggi l'hanno messa in campo. Con noi Hojlund è molto importante e utile".

De Bruyne e McTominay: nel secondo tempo sono cresciuti. Vi siete confrontati nell'intervallo?

"Ho detto a Scott di non farsi trovare lì subito ma di arrivarci, perché sarebbe stato meno marcabile. Abbiamo creato superiorità a metà campo".

Guardando alla Champions, questa vittoria quanta fiducia vi dà?

"Bisogna essere realisti: la prossima partita è importante, ma noi il passaggio ce lo giochiamo le ultime tre partite. In settimana dovremo fare il risultato, ma dobbiamo sistemare il risultato".