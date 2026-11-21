Zambo Anguissa è intervenuto in zona mista durante il postpartita di Napoli-Torino, gara valida per la dodicesima giornata di Serie A 2026/27. Ecco qui le sue dichiarazioni a Sky.

Com è avere in squadra un giocatore come McTominay?

"Quando Scott è in forma è più facile per tutti. Sono contento per lui e per la squadra".

Questo è un momento complicato, stasera avete trovato lo spirito giusto. Come si dà continuità?

"Lavorando tutti insieme, è l'unico modo per uscirne. Si può solo lavorare".