Il calciatore del Napoli si è presentato in zona mista dopo il termine del match tra i granata e i partenopei
Zambo Anguissa è intervenuto in zona mista durante il postpartita di Napoli-Torino, gara valida per la dodicesima giornata di Serie A 2026/27. Ecco qui le sue dichiarazioni a Sky.
Com è avere in squadra un giocatore come McTominay?
"Quando Scott è in forma è più facile per tutti. Sono contento per lui e per la squadra".
Questo è un momento complicato, stasera avete trovato lo spirito giusto. Come si dà continuità?
"Lavorando tutti insieme, è l'unico modo per uscirne. Si può solo lavorare".
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