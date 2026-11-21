Il Torino perde 1-0 in trasferta con il Napoli e trova la sesta sconfitta stagionale in campionato nella gara valida per il dodicesimo turno della Serie A 2026/27. Dopo un primo tempo in cui ha subito la pressione partenopea e in cui però Mandragora ha centrato la traversa, la sblocca McTominay nel secondo tempo con un bel diagonale al 73', servito da Lang, che ha recuperato palla su Aboukhlal. Il risultato non cambia più. L'arbitro Di Bello fischia la fine del match, decretando la sesta sconfitta in campionato di Ignazio Abate e di marca granata nella dodicesima giornata di questa Serie A 2026/27. Gara abbastanza tranquilla dal punto di vista degli interventi: 1 ammonito tra i granata, Comuzzo, 2 cartellini gialli per il Napoli, ricevuti da Gilmour e Anguissa.

Napoli-Torino 1-0: il tabellino

Rete: st 28’ McTominay

Ammoniti: st 9’ Comuzzo, st 11’ Gilmour, st 31’ Anguissa

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Rafa Marin (st 13’ Olivera); Politano (st 37’ Favasuli), Anguissa, Gilmour, Spinazzola (st 13’ Lang); Vergara (pt 12’ DeBruyne), McTominay, Hojlund (st 37’ Giovane). A disposizione: Contini, Spinelli, Lucca, Marianucci, Pereyra. Allenatore: Allegri.

TORINO FC (3-5-2): Perri; Coco, Ismajli (st 26’ Cömert), Comuzzo; Belghali (st 38’ Aboukhlal), Gineitis (st 22’ Casadei), Mandragora, Braganca (st 1' Vlašić), Cacciamani; Adams, Simeone (st 26’ Zapata). A disposizione: Mascardi, Siviero, Patterson, Ilkhan, Pellegri, Oristanio, Kulenovic, Fitz-Jim, Fortini. Allenatore: Abate.