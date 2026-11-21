Il calciatore del Napoli si è presentato in zona mista dopo il termine del match tra i granata e i partenopei
Scott McTominay è intervenuto in zona mista durante il postpartita di Napoli-Torino, gara valida per la dodicesima giornata di Serie A 2026/27. Ecco qui le sue dichiarazioni a Sky.
E' un gol pesante.
"E' un momento complicato dal quale bisogna venire fuori insieme".
Si sente meglio?
"Il gol è bello, ma è più importante la vittoria. Sono felice per i tifosi".
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