Scott McTominay è intervenuto in zona mista durante il postpartita di Napoli-Torino, gara valida per la dodicesima giornata di Serie A 2026/27. Ecco qui le sue dichiarazioni a Sky.

E' un gol pesante.

"E' un momento complicato dal quale bisogna venire fuori insieme".

Si sente meglio?

"Il gol è bello, ma è più importante la vittoria. Sono felice per i tifosi".