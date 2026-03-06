Napoli-Torino 2-1: granata spenti, non basta la rete di Casadei nel finale

Il primo tiro in porta della partita è del Napoli con Politano che al 4' riceve da Hojlund dopo un movimento spalle alla porta del danese. La conclusione dell'ala ex Inter però è centrale e Paleari blocca. Il Napoli passa però in vantaggio dopo appena sette minuti con il gol di Alisson Santos, buona giocata dell'acquisto invernale degli azzurri che dalla sinistra si accentra e calcia con precisione sul primo palo battendo Paleari . Non privi di colpe sia il portiere che la difesa granata, che hanno lasciato troppo spazio all'attaccante del Napoli. Quattro minuti più tardi ci prova anche il Toro con la prima conclusione che è di Vlasic: il numero 10 calcia dal limite dell'area ma Vanja para in due tempi. Al 17' è di nuovo Vlasic pericoloso con un tiro dalla distanza che però trova l'opposizione del portiere ex di giornata. Nella fase centrale della prima frazione il Napoli spinge e trova continuità di creazione di occasioni soprattutto da calcio d'angolo ma la difesa del Toro regge. Hojlund riesce a rendersi di nuovo pericoloso al 25' ma il suo tiro di sinistro non trova, seppur di poco, la porta. Ancora la punta ex Atalanta spaventa i giocatori granata con un colpo di testa al 34' che sfiora la traversa, grazie anche a un bel traversone di Politano dalla fascia destra. Dopo alcuni minuti di stallo per un problema fisico - poi subito rientrato - per Ebosse che hanno portato alla sospensione del gioco, la gara riparte con un ritmo più basso. Il Torino nella seconda metà di primo tempo cerca di tenere maggiormente il pallone ma senza creare dei veri e propri pericoli alla porta della formazione partenopea. Un brivido corre sulla schiena dei tifosi azzurri quando da una (brutta) punizione calciata da Lazaro, c'è un errore di Vanja che si fa sfuggire la palla tra le mani con Ismajli nei suoi paraggi ma la recupera subito dopo. In seguito a un solo minuto di recupero, l'arbitro manda poi le squadre negli spogliatoi.

Il secondo tempo: raddoppio dell'ex Elmas, Casadei di testa accorcia nel finale

Come la prima metà di gara, anche la prima occasione netta della ripresa è di Alisson Santos. Se la prima conclusione del brasiliano finisce in rete, il suo primo tiro del secondo tempo viene parato molto bene da Paleari al minuto 48. Tre giri d'orologio più tardi, ci prova anche Hojlund che calcia con potenza ma Ismajli lo smorza e nega che la traiettoria si spinga in direzione della porta. D'Aversa cerca di dare una scossa ai suoi inserendo Adams e Pedersen al posto di Zapata e Obrador. Al 59' Alisson Santos ci prova di nuovo accentrandosi dalla sinistra ma il suo tiro di destro è centrale e Paleari para con attenzione. Il Napoli alza il ritmo in avanti dopo l'ora di gioco e il primo cartellino giallo del match è per Gineitis che colpisce in ritardo Anguissa e poi pochi secondi più tardi anche Ismajli finisce nella lista degli ammoniti per un fallo su Hojlund. Al 65' un colpo di testa del grande ex Buongiorno fa paura ai tifosi granata visto che sfiora il gol e così un minuto più tardi D'Aversa cambia ancora inserendo Kulenovic e Casadei al posto di Simeone e Gineitis. Nonostante i cambi, la musica non cambia: il Napoli continua ad attaccare e riesce a sfondare al 68' con Spinazzola che dalla sinistra fa partire un lungo cross sul secondo palo, Politano colpisce di testa rimettendo al centro dell'area dove c'è Elmas tutto solo. Il macedone, ex di giornata, colpisce la palla a mezz'aria e batte Paleari con un tiro potente da buona posizione che vale il 2-0 dei partenopei. Un errore di Lazaro nel controllo palla al 72' rischia di lanciare Politano verso la porta del Toro e così l'esterno austriaco lo trascina giù prendendosi un cartellino giallo. Il Toro torna a farsi vedere dalle parti di Vanja con una buona giocata di Adams che al 75' sterza in area e calcia con il destro chiudendo sul primo palo ma senza trovare la porta. L'ultima mossa dalla panchina di D'Aversa è Anjorin che al 78' prende il posto di Prati in mezzo al campo. Paleari è protagonista poi all'82' quando para molto bene una punizione insidiosa e ben calciata da Politano, il numero 1 granata si tuffa e si distende togliendo la sfera quando stava per insaccarsi a fil di palo. Per far esultare i giocatori del Torino bisogna aspettare il minuto 87 quando dagli sviluppi di un corner Casadei segna di testa e accorcia sul 2-1, grazie anche a una girata aerea di Adams. Questo gol dell'ex Chelsea dona un po' di speranza ai granata per il finale di partita però non ci sono altre grosse occasioni per pareggiare, se non un controllo sbagliato da Adams che, senza questo errore, avrebbe potuto calciare da ottima posizione. L'ultimo tiro del match è di De Bruyne che al 95' spara con forza ma senza precisione e mette a lato. Il Torino di D'Aversa cade così 2-1 al Maradona contro il Napoli al termine di una gara con poca qualità e vivacità.