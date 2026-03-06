Toro News
Napoli-Torino, le formazioni ufficiali: confermato Prati in mediana, Maripan out

Le scelte ufficiali di Conte e D'Aversa per questa sfida tra azzurri e granata valida per il 28° turno di Serie A
Federico De Milano
Tutto pronto per la disputa della sfida tra Napoli e Torino, valida per la 28^ giornata del campionato di Serie A. Sono state diramate le formazioni ufficiali di questo match con i granata che si schierano con lo stesso undici dell'ultimo incontro casalingo con la Lazio di domenica scorsa. D'Aversa si affida ancora a Ebosse come braccetto sinistro e Maripan rimane quindi di nuovo in panchina. Fuori anche Ilkhan, tornato dalla squalifica, con Prati che invece parte di nuovo dall'inizio. In avanti c'è spazio nuovamente per la coppia sudamericana composta da Simeone e Zapata. Nel Napoli tutti e tre gli ex Toro - Elmas, Buongiorno e Milinkovic Savic - ricevono una maglia da titolare.

Napoli-Torino, le formazioni ufficiali

NAPOLI (3-4-2-1): Milionkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Gilmour, Elmas, Spinazzola; Vergara, Alisson Santos; Hojlund. Allenatore: Conte.

TORINO (3-5-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Vlasic, Prati, Gineitis, Obrador; Zapata, Simeone. Allenatore: D'Aversa.

